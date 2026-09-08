Атеросклероз предложили рассматривать как возможное аутоиммунное заболевание

Международный обзор свидетельств, описанный агрегатором MedicalXpress, ставит вопрос: соответствует ли атеросклероз — главная причина инфарктов и инсультов — ключевым критериям аутоиммунного заболевания? Авторы суммируют аргументы в пользу такого взгляда, однако подчёркивают: это научная дискуссия, а не принятая классификация, и она не является основанием для изменения лечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какие экономическ...
- Приведёт ли холод...
- Скверное пророчес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым