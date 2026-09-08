Атеросклероз предложили рассматривать как возможное аутоиммунное заболевание

Международный обзор свидетельств, описанный агрегатором MedicalXpress, ставит вопрос: соответствует ли атеросклероз — главная причина инфарктов и инсультов — ключевым критериям аутоиммунного заболевания? Авторы суммируют аргументы в пользу такого взгляда, однако подчёркивают: это научная дискуссия, а не принятая классификация, и она не является основанием для изменения лечения.