НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

507 подписчиков

Атеросклероз предложили рассматривать как возможное аутоиммунное заболевание

Атеросклероз предложили рассматривать как возможное аутоиммунное заболевание

Международный обзор свидетельств, описанный агрегатором MedicalXpress, ставит вопрос: соответствует ли атеросклероз — главная причина инфарктов и инсультов — ключевым критериям аутоиммунного заболевания? Авторы суммируют аргументы в пользу такого взгляда, однако подчёркивают: это научная дискуссия, а не принятая классификация, и она не является основанием для изменения лечения.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым