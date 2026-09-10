В порту Петербурга забраковали 62,8 тонны фруктов из Чили

В петербургском Большом морском порту сотрудники Россельхознадзора выявили карантинное заболевание в партии фруктов, поступившей из Чили.
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