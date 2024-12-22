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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко забил «Филадельфии», набрав очки в 5-м матче подряд. У него 2+5 на отрезке и 34 балла в 34 играх в сезоне

Форвард «Коламбуса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флайерс» (4:5 ОТ).  На счету 24-летнего россиянина стало 34 (12+22) очка в 34 играх при полезности «+13».

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