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Регионы России

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Трамп опубликовал видео «Золотой век Америки» с кадрами встреч с Путиным

Трамп опубликовал видео «Золотой век Америки» с кадрами встреч с Путиным

Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social видеоролик под названием «Золотой век Америки», включающий кадры его предвыборных митингов, а также фрагменты встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

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