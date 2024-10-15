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Ливия в одиночку смогла помочь ОПЕК достичь заявленных целей

Ливия в одиночку смогла помочь ОПЕК достичь заявленных целей

Руководству картеля наконец удалось добиться от России уменьшения добычи и экспорта сырья, хотя основная цель по сокращению поступления ресурса на мировой рынок была достигнута за счет члена организации, страдающего от политической нестабильности.

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