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Аргументы и Факты

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Всё горит от Киева до Одессы за атаки РФ: главная новость СВО 17 сентября

Всё горит от Киева до Одессы за атаки РФ: главная новость СВО 17 сентября

В ночь на 17 сентября украинские беспилотники предприняли массированную атаку на российские регионы. Силы ПВО перехватили и уничтожили 641 БПЛА над территорией России.

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