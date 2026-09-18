В Московской области мигрант выбросил супругу на помойку и получил неожиданный приговор

Суд в Московской области огласил неожиданный приговор уроженцу Узбекистана после смерти жены. Иностранцу вменяли более мягкую статью, невзирая на 36 методичных ударов по жизненно важным органам.
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