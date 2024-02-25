Всемирный День неторопливости отмечают 26 февраля 2024 года Юлия ЕрмолаеваВ начале недели, 26 февраля 2024 года, жители Российской Федерации и всего мира празднуют День спокойствия, который был украден из Италии.
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