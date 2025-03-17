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Дочь Орбакайте показала в шортах модельную фигуру — и не скажешь, что ей 12 лет

Дочь Орбакайте показала в шортах модельную фигуру — и не скажешь, что ей 12 лет

Певица поделилась кадрами отдыха в парке развлечений. Кристина Орбакайте Anatoly Lomokhov/Global Look PressКристина Орбакайте устроила 12-летней дочке Клавдии сюрприз по случаю начала весенних каникул в частной школе Нью-Йорка, где она учится.

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