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Игорь Юшков: Осенний дефицит бензина в России сохранится до тех пор, пока не будут выполнены два условия

Игорь Юшков: Осенний дефицит бензина в России сохранится до тех пор, пока не будут выполнены два условия

Ситуация с бензином в России от региона к региону разная. Там, где превалируют независимые АЗС, сложнее.

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