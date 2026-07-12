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Царьград

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Новая котельная в Кизеле обеспечит теплом 7 тысяч жителей

Новая котельная в Кизеле обеспечит теплом 7 тысяч жителей

Новая котельная в Кизеле призвана заменить объект теплоснабжения, возведённый в 1978 году. На данном этапе на площадке смонтированы шесть котлов, что позволит обеспечить теплом и горячей водой семь тысяч жителей, а также двенадцать социальных учреждений.

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