Новая котельная в Кизеле обеспечит теплом 7 тысяч жителей

Новая котельная в Кизеле призвана заменить объект теплоснабжения, возведённый в 1978 году. На данном этапе на площадке смонтированы шесть котлов, что позволит обеспечить теплом и горячей водой семь тысяч жителей, а также двенадцать социальных учреждений.
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