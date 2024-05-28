Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Простой способ очистить площадь от «защитников демократии»

Простой способ очистить площадь от «защитников демократии»

КВАДРАТУРА  КРУГА Если вдруг в какой-то стране «представители гражданского общества» вдруг выйдут на площадь и начнут требовать демократии и прочих пряников, не надо их трогать.

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Комментарии
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Россиянин
В самих штатах еще похлеще устроено. Там полиция связывает борцунов синтетическими хомутами за спиной и лицом в асфальт. После этого никому не дают вставать. При попытке встать или как то пошевелиться, по хребту дубинкой получают. Таким образом лежат часов 12-14. После этого полиция снимает оцепление и уходит. У оставшихся лежать на асфальте, вся &quot;демократия&quot; уже в штанах. После такой процедуры, никто и никогда не пойдет ни на какие митинги.
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