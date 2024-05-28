Простой способ очистить площадь от «защитников демократии»

Россиянин

В самих штатах еще похлеще устроено. Там полиция связывает борцунов синтетическими хомутами за спиной и лицом в асфальт. После этого никому не дают вставать. При попытке встать или как то пошевелиться, по хребту дубинкой получают. Таким образом лежат часов 12-14. После этого полиция снимает оцепление и уходит. У оставшихся лежать на асфальте, вся "демократия" уже в штанах. После такой процедуры, никто и никогда не пойдет ни на какие митинги.