Седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн стала финалисткой турнира в Токио. Она обыграла №16 Диану Шнайдер – 7:6(5), 6:3.
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