Управляющим компаниям Орловской области ужесточат получение лицензий

Департамент контрольной и надзорной деятельности напомнил орловцам о скором вступлении в силу изменений законодательства в отношении лицензирования компаний, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.
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