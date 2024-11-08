ФСБ РФ перекрыла канал поставки кокаина в Европу, изъяв более тонны наркотика

Российские силовики перекрыли канал поставки кокаина в европейские страны через территорию РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
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