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ФСБ РФ перекрыла канал поставки кокаина в Европу, изъяв более тонны наркотика

ФСБ РФ перекрыла канал поставки кокаина в Европу, изъяв более тонны наркотика

Российские силовики перекрыли канал поставки кокаина в европейские страны через территорию РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

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