Замороженные фрукты: секрет сохранения витамина C от врача Екатерины Кашух

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе замороженных фруктов и овощей. Согласно исследованиям, замораживание сохраняет, а иногда повышает содержание витамина C, в отличие от свежих овощей, теряющих его под воздействием кислорода и ультрафиолета.