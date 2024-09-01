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Найдены тела 17-ти погибших при катастрофе вертолета на Камчатке

Найдены тела 17-ти погибших при катастрофе вертолета на Камчатке

17 погибших нашли на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС России.Спасатели прибыли к месту катастрофы сразу после его обнаружения с воздухаВсего на борту находилось 22 человека.

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