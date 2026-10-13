До 19,5 тысячи рублей за лечение: депутат Куринный объяснил, как оформить вычет

В Госдуме раскрыли лимиты и порядок оформления вычета за лечение.Налоговый вычет позволяет россиянам возвращать до 19,5 тысячи рублей в год за обычное лечение и 13% от суммы дорогостоящего — в пределах уплаченного за год НДФЛ.
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