До 19,5 тысячи рублей за лечение: депутат Куринный объяснил, как оформить вычет

В Госдуме раскрыли лимиты и порядок оформления вычета за лечение.Налоговый вычет позволяет россиянам возвращать до 19,5 тысячи рублей в год за обычное лечение и 13% от суммы дорогостоящего — в пределах уплаченного за год НДФЛ.