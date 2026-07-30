Меган Маркл появилась на премьере без помолвочного кольца принца Гарри

Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, посетила премьеру документального фильма «Королевы печенья» в Лос-Анджелесе, выбрав стильный ансамбль из белого базового топа и кремового костюма оверсайз, состоящего из блейзера и брюк палаццо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии