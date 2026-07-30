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Регионы России

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Меган Маркл появилась на премьере без помолвочного кольца принца Гарри

Меган Маркл появилась на премьере без помолвочного кольца принца Гарри

Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, посетила премьеру документального фильма «Королевы печенья» в Лос-Анджелесе, выбрав стильный ансамбль из белого базового топа и кремового костюма оверсайз, состоящего из блейзера и брюк палаццо.

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