В Иванове полицейские, член Общественногосовета при УМВД региона и «Лаборатория безопасности» провели для юных жителей города занятия по ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Университета непрерывного образования» и членом Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Мариной Римской приехали к юным жителям ТОС «Некрасовский», где с помощью передвижного комплекса по изучению правил дорожного движения «Лаборатория безопасности» в игровой форме напомнили мальчишкам и девчонкам правила дорожного движения, соблюдение, которых поможет избежать неприятностей на дороге.