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Гений оборонки и убожество схем: анатомия советских антирадаров

Гений оборонки и убожество схем: анатомия советских антирадаров

В девяностые годы прилавки страны заполонили десятки моделей отечественных радар-детекторов. Стоили они значительно дешевле зарубежных, но в чем еще заключалась разница, помимо цены и места производства? Изучим устройство этих аппаратов.

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