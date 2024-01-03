Макароны не варим, а отправляем на сковороду к томатной пасте и пропитываем вкусом. Настолько ароматно, что даже дети просят добавку

Макароны обычно варят и подают в качестве простого гарнира. Однако в данном рецепте мы отступим от этой традиции и предпочтем не варить макароны, а сразу приготовим их на сковороде, смешав с томатной пастой и курицей.
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