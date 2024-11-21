Baza: член китайской делегации украл у коллег 6,5 млн рублей и паспорта

Член китайской делегации украл у коллег 6,5 млн рублей и паспорта во Владивостоке. Как сообщает Baza, Гуо Сяомин, Ли Сюэчин и Юй Хайфэнь приехали во Владивосток в начале ноября для поиска поставщиков партии угля на указанную сумму.