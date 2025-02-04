В Самарской области вступил в силу приговор мошеннице, похитившей 200 тысяч рублей у пенсионерки

В апреле текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску обратилась за помощью местная жительница 1942 года рождения, которая сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее 200 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии