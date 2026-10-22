В 12-15 в Лежневском районе на 194 километре автомобильной дороги Р132 «Золотое кольцо» 25-летний водитель автомобиль «Хендай Акцент», не справился с управлением совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
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