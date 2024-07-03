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Царьград

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Сирена, взрывы и просьбы оставаться в укрытии: Что произошло в Новороссийске ночью 3 июля

Сирена, взрывы и просьбы оставаться в укрытии: Что произошло в Новороссийске ночью 3 июля

Ночью 3 июля жители Новороссийска проснулись от звуков взрывов и сирены, оповещающей об угрозе. Глава города Андрей Кравченко призвал граждан последовать в укрытия.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Пора от болтовни переходить к делу !До тех пор пока не начнут падать БПЛА и самолеты-разведчики ,до тех пор ничего не изменится!
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14 час.

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