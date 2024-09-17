Профи в своем деле.

Сегодня на ´Бобруйскагромаш´ состоялся конкурс профессионального мастерства.Талантливые мастера своего дела, среди которых - токари, фрезеровщики, маляры, инженеры-технологи, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, слесари механосборочных работ, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а это, в свою очер .