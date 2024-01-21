22 января в Киеве пройдут два суда по Лавре

22 января 2024 года в Северном апелляционном хозяйственном суде (г. Киев, ул. Шолуденко, 1) запланировано проведение заседаний по двум делам, связанным с правом монастыря УПЦ на использование храмов и других помещений Киево-Печерской лавры.
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