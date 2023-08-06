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В Киеве установили на памятник «Родина-мать» герб-трезубец вместо герба СССР

В Киеве установили на памятник «Родина-мать» герб-трезубец вместо герба СССР

В Киеве на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР к настоящему моменту установили герб-трезубец. Соответствующие данные предоставили в воскресенье украинские средства массовой информации.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Не позже 24.08 высокоточным &quot;Кинжалом&quot; необходимо выбить на этом уродстве, средний зуб- чтобы по жизни только сипилявили...!
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12 час.
К
Кирилл
Согласен. Ублюдки недоразвитые, это память покалений. А эту вилку скинуть
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10 час.

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