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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люзенков о том, почему Кузнецов не сыграл против «Авангарда»: «Не стоит искать подводных камней. Просто дали вздохнуть парню»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал, почему нападающий Евгений Кузнецов пропустил матч с «Авангардом» (5:2) в Кубка Блинова.

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