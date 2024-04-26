NYT узнала о готовности Пентагона к украинским ударам по Крыму с помощью ATACMS

Поставленные Украине американские ракеты большой дальности ATACMS должны «увеличить давление на российские силы на восточном направлении» и могут быть использованы для ударов по Крыму, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.
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