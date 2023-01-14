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Захарова заявила, что не удивилась решению Рады о выходе Украины из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств

Захарова заявила, что не удивилась решению Рады о выходе Украины из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что она не удивилась решению Верховной Рады о выходе Украины из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств.

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