Данилов, ты дурак?

Глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Данилов отреагировал на высказывание Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, который ранее заявил о готовности России к «постконфликтному урегулированию» украинского кризиса.
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