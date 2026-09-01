Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов впервые с середины августа

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Индекс Московской биржи в ходе торгов в 13:23 достиг 2200,44 пункта и через минуту скорректировался на отметке 2196,25 пункта (+0,8 %).
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