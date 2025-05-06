Председатель партии DOMOV Слота назвал санкции против РФ вредными для Словакии

Принятие антироссийских санкций Словакией может нанести ущерб экономике страны и ее гражданам, поэтому активисты партии DOMOV передали президенту государства Петеру Пеллегрини петицию о проведении референдума для отмены ограничений против России.
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