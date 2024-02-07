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Глава Кошехабльского района наградил ответственных за ведение социальных сетей

Начало новой рабочей недели в районной администрации ознаменовалось награждением сотрудников, ответственных за ведение социальных сетей района, Благодарственными письмами Центра управления регионом за совместную работу и высокий профессионализм в информировании населения о социально-значимых проектах, реализуемых в нашей республике.

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