Глава Кошехабльского района наградил ответственных за ведение социальных сетей

Начало новой рабочей недели в районной администрации ознаменовалось награждением сотрудников, ответственных за ведение социальных сетей района, Благодарственными письмами Центра управления регионом за совместную работу и высокий профессионализм в информировании населения о социально-значимых проектах, реализуемых в нашей республике.