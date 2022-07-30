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1-я победа «Краснодара», «Матч ТВ» без АПЛ, Роналду не сыграет с «Атлетико», оформлено 100 тысяч Fan ID, «Феррари» доминирует в Венгрии, Лавров готов обсуждать обмен Грайнер и другие новости

1-я победа «Краснодара», «Матч ТВ» без АПЛ, Роналду не сыграет с «Атлетико», оформлено 100 тысяч Fan ID, «Феррари» доминирует в Венгрии, Лавров готов обсуждать обмен Грайнер и другие новости

Доброе утро, друзья! Ловите наш традиционный дайджест новостей прошедшего дня ✨ 1. «Краснодар» выиграл 1-й матч в сезоне МИР РПЛ, победив «Урал» – 3:1.

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