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В России снизилось производство алкоголя на 7,2%. Россияне стали меньше пить?

В России снизилось производство алкоголя на 7,2%. Россияне стали меньше пить?

В январе–августе 2026 года российские производители виноградного вина выпустили 20,4 млн декалитров продукции, что на 14,8% уступает показателю аналогичного периода прошлого года.

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