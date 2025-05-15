ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Состав нашей делегации опубликован тогда, когда тифозная вошь уже была в воздухе...

Состав нашей делегации опубликован тогда, когда тифозная вошь уже была в воздухе...

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Комментарии
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Roman Resser
На этот раз бандеровцы останутся без Айфонов новых моделей...
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4 час.
ИГ
Ирина Галивец
Очень хочется на это надеяться!
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3 час.
Н
Наталья
Да уж, так хочется что бы не мозолил Мединский глаза. Не настоящий он переговорщик.Так себе.
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1 час.
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