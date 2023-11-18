Москвич ранил 14-летнего подростка ножом

На юго-востоке Москвы 18-летний молодой человек в ходе разногласий нанес 14-летнему подростку удар ножом в область бедра, говорится в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по городу.
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