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Газета.ру

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Сальвини считает возможным закупки газа из России после конфликта на Украине

Сальвини считает возможным закупки газа из России после конфликта на Украине

Маттео Сальвини, занимающий посты вице-премьера и министра транспорта Италии, заявил о возможности возобновления импорта российского газа по окончании украинского кризиса.

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