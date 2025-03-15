«Человек будущего»: помощница Жореса Алферова рассказала, каким он был в жизни

15 марта исполняется 95 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алфёрова – выдающегося ученого-физика, организатора науки, вице-президента РАН, лауреата Ленинской, Государственной, Нобелевской и многих других отечественных и иностранных премий .
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