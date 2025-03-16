Левандовски – первый игрок после Месси, забивший 35+ голов за сезон в «Барсе». У Лионеля было 38 голов в сезоне-2020/21

Форвард забил в матче 28-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (4:2). Теперь на счету Левандовского 35 голов за «Барселону» в 40 матчах во всех турнирах нынешнего сезона – поляк проводит самый результативный сезон за каталонский клуб.
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