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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
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    А еще осенью писали, что "Спартак выбыл из чемпионской гонки".«У «Спартака» сил...

Левандовски – первый игрок после Месси, забивший 35+ голов за сезон в «Барсе». У Лионеля было 38 голов в сезоне-2020/21

Форвард забил в матче 28-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (4:2). Теперь на счету Левандовского 35 голов за «Барселону» в 40 матчах во всех турнирах нынешнего сезона – поляк проводит самый результативный сезон за каталонский клуб.

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