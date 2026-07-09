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SHAMAN и Екатерина Мизулина потратили на тайную свадьбу 8 миллионов

SHAMAN и Екатерина Мизулина потратили на тайную свадьбу 8 миллионов

Свадьба SHAMAN и Екатерины Мизулиной стала одной из самых обсуждаемых тем последних дней. После того, как в Сети появились первые кадры с торжества, пользователи принялись разглядывать каждую деталь праздника — от оформления зала до звездных гостей.

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