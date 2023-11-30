Астраханская область предложила на федеральном уровне снизить зимние сбросы воды для ее накопления к весеннему половодью

По поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями минсельхоза России, Росводресурсов, Росрыболовства, Астраханской и Волгоградской областей.
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