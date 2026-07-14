«Вода Донбасса» сообщает, что обесточен ряд объектов водоснабжения В результате чего прекращена подача воды на города: Донецк, Макеевка, Енакиево, Юнокоммунаровск, Дебальцево, Углегорск, Ждановка, Кировское, Шахтерск, Горловка.
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