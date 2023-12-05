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Регина Тодоренко купила собственную квартиру четырехлетнему сыну

Регина Тодоренко купила собственную квартиру четырехлетнему сыну

Регина Тодоренко приобрела квартиру для своего четырехлетнего сына Михаила и планирует взять ипотечный кредит, чтобы обеспечить жильем также своего годовалого сына Мирослава.

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