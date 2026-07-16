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С какого возраста и в каком количестве можно пить какао ребенку

С какого возраста и в каком количестве можно пить какао ребенку

Важно не переборщить фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom.ruОбновлено 16.07.2026Какао-порошок, из которого традиционно готовят напиток какао, содержит растительные жиры и белок, витамины В3 и В6, а также витамин РР.

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