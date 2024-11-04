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Зачем FPV-шинков отправляют в штурмовики

Зачем FPV-шинков отправляют в штурмовики

Автор: Алексей Живов Вячеслав Шурыгин подробно освещает проблему (ramzayiegokomanda). Ее формальная сторона заключается в том, что в армии расплодились внештатные подразделения, по которым «расползлось» большинство бойцов.

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