Зачем FPV-шинков отправляют в штурмовики

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Автор: Алексей Живов Вячеслав Шурыгин подробно освещает проблему (ramzayiegokomanda). Ее формальная сторона заключается в том, что в армии расплодились внештатные подразделения, по которым «расползлось» большинство бойцов.