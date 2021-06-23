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Москва ставит рекорды — щавель продают по 700 рублей за кило, дороже мяса

Москва ставит рекорды — щавель продают по 700 рублей за кило, дороже мяса

Решил приготовить зеленые щи. В шаговой доступности — тьма сетевых магазинов, но ни в одном не оказалось щавеля.

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Регина Станиславовна
даже чи тать тяжело все это, Россия погружается на одно. И пока власовский флаг развевается неад Кремлем, все так и будет. Никаких изменений не произойдет. Еще хуже будет.
СанСаныч Демченко
Да не выбирали мы такую власть!!! Не ВЫБИРАЛИ!!! Нас не спросили тогда..не спросят и сейчас...Страна в оккупации...со времён переворота в 93 году..а подготовку к нему начал ещё :кукурузник::
Владимир Eвтушенко
А в Томске зелёный лук продают по 450 рублей за 1 кг.А то, что щавель стоит 700 рублей за 1 кг, удивлять может только профанов, Тех, кто никогда не видел, как он растёт на грядах. Чтобы набрать один кг щавеля, нужно гряду иметь не меньше 10 кв. метров.
Александр Силяков
ищи, кому выгодно ...
саша дмитренко
вранье!!! или касается только крупнейших городов,,все в 3 раза дешевле!!!!и это супермаркетах,,на рынке дешевле,, старух перекупщиц правильно гоняют!! свое продают,,на подоконнике вырастили)))))) и нехера врать про ядовитую продукцию агрохолдингов!!! ядами обычно фермеры балуются,,, колхозники))))
Igor
Разве это плохо когда мясо дешевле травы?
саша дмитренко
чего меньше то и дороже)))))

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